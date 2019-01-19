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’e gidiyor

’ın bıraktığı ’un kulübü Guangzhou ile anlaştığı iddia edildi.

Eren Derdiyok Çin’e gidiyor
G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, sürpriz bir transfere imza atmak üzere... Tecrübeli oyuncunun Ligi ekiplerinden Guangzhou ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Çin ekibi, G.Saray'a 1.5 milyon Euro teklif etti.

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