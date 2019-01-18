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Douglas için son gorüşme

sağ bek adayları arasında yer alan Douglas için hem hem de ’la görüşecek. 'in çok istediği Brezilyalı oyuncu için yapılacak görüşmenin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Douglas için son gorüşme
Beşiktaş sağ bek arayışlarında yeniden Douglas'a yöneldi... Bir süredir sağ bek için listelerine aldıkları isimlerle görüşen Siyah-Beyazlı yönetim daha önce gündeme gelen Sivassporlu Douglas için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör 'in bu oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Sivasspor'da ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun da 'a gelmeyi çok istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim ve ile masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sivasspor'un Douglas'la sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu oyuncunun Beşiktaş'a kiralanmasına engel olmayı düşünmediği ortaya çıktı. Ancak Sivas Yönetimi Beşiktaş'tan az da olsa bir ücret isteyecek

HAREKETLİ SAATLER YAŞANACAK

Beşiktaş'ın Barcelona ile de bir görüşme yapacağı ancak önce Sivas'ı ikna edeceği öğrenildi. Bu transferde bu hafta içinde Beşiktaş ve Sivasspor arasında hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.

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