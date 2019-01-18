Transfer yasağı kalkmadı

Trabzonspor Kulübü, FIFA'nın verdiği transfer yasağının kaldırılmadığını açıkladı. Açıklamada "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS'a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir" ifadesine yer verildi.
- Spor
- 18.01.2019
- Gazete
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