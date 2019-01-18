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yasağı kalkmadı

, itirazın sonuçsuz kaldığını ve ’nın uyguladığı yasağının devam edeceğini açıkladı.

Transfer yasağı kalkmadı
, 'nın verdiği yasağının kaldırılmadığını açıkladı. Açıklamada "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS'a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir" ifadesine yer verildi.

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