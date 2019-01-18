11 milyon Euro’ya Stuttgart’ta!

G.Saray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar bu transferden 11 milyon Euro kazanacak. Stuttgart ile 5.5 yıllık sözleşme imzalayan genç stoper, 18 numaralı formayı giyecek. Stuttgart tarihinin en pahalı transferi olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'a sosyal medyadan büyük bir destek vardı.
- Spor
- 18.01.2019
- Gazete
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