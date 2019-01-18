Bugünkü
Takvim

11 milyon ’ya ’ta!

’ın ’a i dün resmen açıklandı... Aslan, 11 milyon kazandı...

11 milyon Euro’ya Stuttgart’ta!
G.Saray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a oldu. Sarı-Kırmızılılar bu transferden 11 milyon Euro kazanacak. Stuttgart ile 5.5 yıllık sözleşme imzalayan genç stoper, 18 numaralı formayı giyecek. tarihinin en pahalı transferi olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'a sosyal medyadan büyük bir destek vardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor Haberleri11 milyon Euro’ya Stuttgart’ta!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri