MEDİPOL Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini 5 yıl uzattı. İmza töreninde konuşan Avcı, "Bugün 4.5 sene sonunda geldiğimiz nokta önemli. Her başarılı insanın arkasında eşi, ailesi vardır ama başarılı bir teknik direktörün arkasında da bir başkan ve yönetim kurulu vardır" dedi.
REAL'İN KALECİSİ CASİLLA LEEDS'E TRANSFER OLDU
Real Madrid'de forma giyen İspanyol kaleci Kiko Casilla, İngiltere'nin Leeds United takımına transfer oldu. Leeds, Casilla ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2023 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyuruldu.
AKHİSAR 3 FUTBOLCUYU RENKLERİNE BAĞLADI
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kadrosunu Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru ile güçlendirdi. Akhisarspor, en son Trabzonspor'da forma giyen Zeki Yavru, Kayserispor'dan Rajko Rotman ve bonservisi Osmanlıspor'da bulunan Sokol Cikalleshi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
REAL'İN KALECİSİ CASİLLA LEEDS'E TRANSFER OLDU
Real Madrid'de forma giyen İspanyol kaleci Kiko Casilla, İngiltere'nin Leeds United takımına transfer oldu. Leeds, Casilla ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2023 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyuruldu.
AKHİSAR 3 FUTBOLCUYU RENKLERİNE BAĞLADI
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kadrosunu Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru ile güçlendirdi. Akhisarspor, en son Trabzonspor'da forma giyen Zeki Yavru, Kayserispor'dan Rajko Rotman ve bonservisi Osmanlıspor'da bulunan Sokol Cikalleshi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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