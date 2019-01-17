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: Sadece ilk maçı kazandık

Sadece ilk maçı kazandık
Trabzonspor , maçı sonrası, "Sadece ilk maçı kazandık. Rövanş için avantajimız var ama orada da aynı ciddiyetle oynamalıyız" dedi. Orta alanda eksikl olduklarını belirten deneyimli hoca, "Elimzdeki en iyi kadroyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Genç oyuncular da büyük bir özveri ile çalışıyor. İyi yoldayız" diye konuştu.

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