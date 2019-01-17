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  • 17.01.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 11:56

Son dakika: transferini duyurdu (Muhayer Oktay kimdir?)

, forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'a bir transfer daha!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Transfer görüşmelerine başladığımız , Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti."

MUHAYER OKTAY KİMDİR?

Doğduğu il: Hagen
Yaş: 19
Boyu: 1,75
Uyruğu: Türkiye, Almanya
Mevki: Merkez orta saha
Ayak: Çift ayaklı
Kulübü:
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2019
Güncel piyasa değeri: 75 bin Euro

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