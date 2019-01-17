Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Transfer görüşmelerine başladığımız Muhayer Oktay, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti."
MUHAYER OKTAY KİMDİR?
Doğduğu il: Hagen
Yaş: 19
Boyu: 1,75
Uyruğu: Türkiye, Almanya
Mevki: Merkez orta saha
Ayak: Çift ayaklı
Kulübü: Fortuna Düsseldorf
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2019
Güncel piyasa değeri: 75 bin Euro
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