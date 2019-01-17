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  • 17.01.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 11:41

'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçlarının hakemleri MHK tarafından açıklandı. Haftanın maçı olan - maçına atandı.

Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın hakemleri belli oldu.

İkinci yarının açılış karşılaşmasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek ve bu maçı Ümit Öztürk yönetecek. Haftanın maçı durumundaki - maçının hakemi ise oldu.

İşte 18. haftanın hakemleri:

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