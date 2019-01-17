Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın hakemleri belli oldu.

İkinci yarının açılış karşılaşmasında Akhisarspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek ve bu maçı Ümit Öztürk yönetecek. Haftanın maçı durumundaki Trabzonspor-Başakşehir maçının hakemi ise Halil Umut Meler oldu.

İşte 18. haftanın hakemleri:

