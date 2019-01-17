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  • 17.01.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 13:26

Son dakika: -tasaray maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen -tasaray maçının 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda; rövanşın ise 29 Ocak Salı günü 20.30'da İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Boluspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

'Boluspor ile Galatasaray arasındaki ZTK maçlarının tarihleri belli oldu

Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.'

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