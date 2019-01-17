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  • 17.01.2019 13:44

Ertelenen - maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası

- maçının tarihi belli oldu. Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ileri tarihe ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Boluspor - Galatasaray maçı tarihi...

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman?

- maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak'ta Boluspor'da oynanacak maç yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Yapılan açıklamaya göre, ertelenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı belli oldu. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihi...

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı 22 Ocak'ta Bolu'da oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Son 16 turunun ikinci ayağı ise İstanbul'da oynanacak. Bu karşılaşma ise 29 Ocak'ta saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

BOLUSPOR İLE GALATASARAY 9. RANDEVUDA

Ziraat Türkiye Kupası'nı 17 kere kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp unvanını elinde bulunduran Galatasaray ile Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Salı günkü mücadelede dokuzuncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan sekiz maçta Sarı-Kırmızılı takım dört galibiyet ve iki beraberlik elde ederken; iki kez sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde dört gol gördü.

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