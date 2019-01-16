Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve atv'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı takip edebileceksiniz.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
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