Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek. Bordo mavili takımın ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve atv'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı takip edebileceksiniz. Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega TÜM MANŞETLER