Aspor'un haberine göre Sarı-kırmızılılar, eski stoper Semih Kaya ile temasa geçti. Geçen sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya için Galatasaray Kulübü girişimlerine başladı.
TERİM DE ONAY VERDİ
Kulübün mali tablosu ve FFP kriterleri nedeniyle Galatasaray'ı düşünerek ekonomik adımlar atmaya çalışan sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in de onayı ile Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralamak için resmen devreye girdi.
yaptı.
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