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  • 16.01.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 17:43

Son dakika: eski oyuncusu ile temasa geçti!

Serdar Aziz'in kadro dışı bırakılması ve ardından Ozan Kabak'ın Stuttgart'a gönderilmesi sonrası yönetiminden bir son dakika hamlesi geldi. Galatasaray stoperde rotasını eski futbolcusu 'ya çevirdi.

Galatasaray eski oyuncusu ile görüşüyor!

Aspor'un haberine göre Sarı-kırmızılılar, eski stoper ile temasa geçti. Geçen sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya için Kulübü girişimlerine başladı.

TERİM DE ONAY VERDİ

Kulübün mali tablosu ve FFP kriterleri nedeniyle Galatasaray'ı düşünerek ekonomik adımlar atmaya çalışan sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in de onayı ile Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralamak için resmen devreye girdi.
yaptı.

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