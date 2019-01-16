Trabzon’dan UEFA çıkarması

Trabzonspor Kulübü, 2016 yılında imzaladığı UEFA FFP protokolünün üçüncü yılında Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple birlikte İsviçre'de sunum yapacak. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "UEFA ile üç yılı kapsayan bir Finansal Fair Play protokolü imzalamıştık. Bu protokol kapsamında UEFA, 31 Ocak'ta kulübümüzü toplantıya davet etti. Bizimle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da bir temsilci gönderecek" dedi.
- Spor
- 16.01.2019
- Gazete
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