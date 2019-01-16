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Trabzon’dan çıkarması

’u davet etti. Bordo-Mavili yönetim Başkan öncülüğünde 31 Ocak’ta ’de sunum yapacak.

Trabzon’dan UEFA çıkarması
Kulübü, 2016 yılında imzaladığı UEFA FFP protokolünün üçüncü yılında Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple birlikte İsviçre'de sunum yapacak. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "UEFA ile üç yılı kapsayan bir Finansal Fair Play protokolü imzalamıştık. Bu protokol kapsamında UEFA, 31 Ocak'ta kulübümüzü toplantıya davet etti. Bizimle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da bir temsilci gönderecek" dedi.

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