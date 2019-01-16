Galatasaray transferde çalışmalarına devam ederken Ozan Kabakhakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın talip olduğu genç futbolcunun 12 milyon euro karşılığında Alman ekibine transfer olacağı iddia edildi.
Galatasaray transferde çalışmalarına devam ederken Ozan Kabakhakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın talip olduğu genç futbolcunun 12 milyon euro karşılığında Alman ekibine transfer olacağı iddia edildi.
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