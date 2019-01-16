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  • 16.01.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 11:43

Son dakika: 'ın yıldızı 'ta iddiası

Son dakika haberine göre 'ın genç yıldızı 'ın 12 milyon euro bonservis bedeli ile Almanya'nın ekibine transfer olduğu iddia edildi.

G.Saray'ın yıldızı Alman devinde

Galatasaray transferde çalışmalarına devam ederken Ozan Kabakhakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın talip olduğu genç futbolcunun 12 milyon euro karşılığında Alman ekibine transfer olacağı iddia edildi.

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