Akhisarspor - Beşiktaş maçı ile Süper Lig'in ikinci yarısı başlayacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı. Beşiktaş'ın 27 golüne, Akhisarspor 17 golle yanıt verdi. Peki, Akhisarspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisarspor - Beşiktaş maçı ile açılacak. Akhisarspor - Beşiktaş maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak. VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.

AKHİSARSPOR'DA SAKATLIKLAR

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu bugünkü maçta forma giyemeyecek.

14. RANDEVU

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de bugün 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 13 maçtan 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 27 golüne, rekabette 6 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor 17 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

AKHİSARSPOR'UN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Akhisarspor'un ev sahipliğinde yapılan 6 maçtan 2'sini siyah-beyazlılar, birini yeşil-siyahlılar kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, deplasmandaki son 2 randevuyu kazanan Beşiktaş 13 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Akhisar'da yapılan maçtan Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi.

Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi.

Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

BURAK YILMA'IN DURUMU

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 sezon görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 21 Aralık 2007'de ligdeki Manisaspor maçında giymişti.

Yeni transferlerden Nicolas Isimat-Mirin de oynayacak durumda bulunuyor.

ADRİANO CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.

LJAJİC VE VİDA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, bugün karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

AKHİSARSPOR, BEŞİKTAŞ'I GÖZÜNE KESTİRDİ

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrede Galatasaray ve Fenerbahçe'yi iç sahada yenmeyi başaran ve bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, ikinci devreye iyi başlamak istediklerini ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Ligin ilk devresini 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, ilk yarıda iç sahada aldığı 3 galibiyetin 2'sini Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorlarla elde etti. Diğer iç saha galibiyetini Göztepe karşısında 1-0'lık sonuçla elde eden yeşil-siyahlı ekip, ikinci devreye bugün Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenerek küçük de olsa bir avantaj yakaladıklarını dile getirdi.

"HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Ligin ikinci devresine Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş maçı tabii ki farklı. İlk yarının sonunda takım birlikteliğimiz çok iyi konumdaydı. İkinci devreye de bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın önemli oyuncuları gitti, takviye de yaptılar. İlk yarıyı istediği şekilde geçiremediği için daha çok daha mücadeleci ve kazanma arzusunda bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Bizim de dikkatli olmamız ve doğru oynamamız gerekiyor. İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz, hedefimiz galibiyet."

Arslan, büyük maçların atmosferinin ve motivasyonunun farklı olduğunu, önlerinde zorlu bir maç programının bulunduğunu belirterek, "Bunu aşacak kadro bütünlüğümüz var, bazı bölgelerde eksik olmamıza rağmen o bölgede oynayan arkadaşlar fedakarlık gösteriyor." dedi.

Transfer çalışmaları kapsamında 3 oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını kaydeden Arslan, bu isimlerin dışında 2 futbolcuyu daha kadrolarına dahil edebileceklerini söyledi.

NCELİKLİ HEDEF İLK 10

Cihat Arslan, her takımı yenebilecek oyun karakterlerinin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İlk yarıda daha fazla puan toplasaydık, hedefimiz üst sıralar diyebilirdik. Öncelikli hedefimiz ilk 10 sıra içinde yer almak. Ligin zor olduğunu biliyoruz ama kadro yapımızın buna uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu başarabilecek bir kadro yapımız var, transferlerle beraber bulunduğumuz noktadan daha üstlere çıkmak istiyoruz. İkinci yarı daha zor geçecek."