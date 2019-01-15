Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarih belli oldu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın yarına ertelendiğini belirterek, "Soyunma odasına girdik. Hakemler haklı olarak, sahanın zeminini de gördü, futbolcuların sağlığını da riske atmak istemediler. Maç yarına ertelendi. Maçın başlama saati, sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ise müsabakanın başlangıç saatine kadar bekleyen hakemlerin sahayı yeniden incelediğini aktararak, "Az önce belli oldu. Maç yarın oynanacak. Belki federasyon başlama saatini öne alabilir. Ancak kitapta yazan, maçın aynı saatte başlaması." diye konuştu.

Hem Boluspor'un hem de yetkililerin maçın oynanabilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Çarıkçı, "Maalesef kar durmadı. İnşallah maç yarın oynanır." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ AYNI SAATTE

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor -Galatasaray maçının yarın aynı saatte oynanacağı belirtildi.

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, yoğun kar yağışı sonucu zeminin karla kaplanması nedeniyle ertelendi. Maçın yarın 19.50'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi. Stadyumdan da maçın yarın aynı saatte oynanacağı anons edildi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Bugün saat 14.00'de başlayan yoğun kar yağışıyla beraber 19.50'de oynanacak maç için çok çalıştık. Stadı 3-5 sefer traktörle temizledik. Ama olmadı. Kar yağışı dinmedi. Maç yarın aynı saatte oynanacak. İnşallah yarın kar yağışı durur ve maçı oynarız. Kanun gereği maçın aynı stat ve aynı saatte oynanması gerekiyor. Yarın oynanmasına TFF karar veriyor. Ama şu an için maç yarın aynı saatte oynanacak" dedi.

Stadyumdan yapılan anonsların ardından maç saatini bekleyen taraftarlar da stadyumun çevresinden ayrıldı.