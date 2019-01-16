NBA'da Memphis Grizzlies'i 112-94 yenen Houston Rockets'ta James Harden, 57 sayı ve 9 ribaunt üretti. Bu sezon 3. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, üst üste 17. defa 30 sayı barajını geçti. Kobe Bryant'ın 16 maçlık serisini geride bırakan Harden, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra en uzun 30 sayılık seriye sahip oyuncu.
YENİ MALATYASPOR'DA ADEM BÜYÜK ŞOKU!
EVKUR Yeni Malatyaspor'da antrenmanda burkulmaya bağlı olarak ayak bileğinde yırtık meydana gelen Adem Büyük'ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Golcü futbolcunun çekilen MR'ında ayak bileğinde deformasyon ve yırtık tespit edilirken, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu haber teknik heyeti üzdü.
DUKLA LİBEREC'İ ELEYEN G.SARAY ÇEYREK FİNALDE
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı. CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında ise temsilcimiz Arkas Spor, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup oldu.
YENİ MALATYASPOR'DA ADEM BÜYÜK ŞOKU!
EVKUR Yeni Malatyaspor'da antrenmanda burkulmaya bağlı olarak ayak bileğinde yırtık meydana gelen Adem Büyük'ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Golcü futbolcunun çekilen MR'ında ayak bileğinde deformasyon ve yırtık tespit edilirken, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu haber teknik heyeti üzdü.
DUKLA LİBEREC'İ ELEYEN G.SARAY ÇEYREK FİNALDE
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı. CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında ise temsilcimiz Arkas Spor, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup oldu.
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