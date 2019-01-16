Golcü transferine odaklanan Galatasaray'ın gündemine son olarak Swansea City'nin yıldız ismi Wilfried Bony girdi. Avrupa basınında yer alan haberlerde Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi Sahil'li golcüyü transfer etmek istediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kulübü Swansea City ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında bitecek olan 30 yaşındaki forvetin bonservis bedelinin ise bu yüzden düşük bir seviyede olacağı öğrenildi. Golcü oyuncunun ayrıca Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.
7 MAÇTA 1 GOL...
Galatasaray'ın gündeminde olan Bony, bu sezon Swansea'de 7 maça çıkarken yalnızca 1 kez ağları sarsabildi. 30 yaşındaki forvetin yeni bir maceraya yelken açmayı hedeflediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kulübü Swansea City ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında bitecek olan 30 yaşındaki forvetin bonservis bedelinin ise bu yüzden düşük bir seviyede olacağı öğrenildi. Golcü oyuncunun ayrıca Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.
7 MAÇTA 1 GOL...
Galatasaray'ın gündeminde olan Bony, bu sezon Swansea'de 7 maça çıkarken yalnızca 1 kez ağları sarsabildi. 30 yaşındaki forvetin yeni bir maceraya yelken açmayı hedeflediği belirtildi.
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