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'de Kameni piyangosu

Kadro dışı olan Kameni sözleşme feshini kabul etti. F.Bahçe yıllık 2.2 milyon ’luk ücretten tasarruf sağlayacak.

Kameni piyangosu
Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadroya giremeyen ve bu sezon 1 dakika bile oynamadan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, yönetimin teklif ettiği sözleşme feshini kabul etti. Kameni'nin yönetimle anlaşarak sözleşmesini feshettiği öne sürüldü. Carlos Kameni'nin yıllık ücreti 2.2 milyon Euro'ydu. Kamerunlu kalecinin sözleşme feshi karşılığında yıllık alacağının ne kadarlık bir kısmını bıraktığı ise bilinmiyor. Ancak yine de Fenerbahçe, bu fesihten bir miktar tasarruf sağlamış durumda.

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