Lig'de ikinci yarının başlamasına iki gün kalmasına rağmen beklenen transferleri henüz yapamayan'den flaş bir hamle geldi... Sarı- Lacivertliler yaklaşık 1 aydır gündeminde olan'yle masaya oturdu.yıldızın kardeşi ve menajeri olan'la görüştü.yönetimi daha önce deiçin temaslarda bulunmuş, yıldız futbolcu "" yanıtını vermişti. Ancakkulübü,'yi satış listesine koyunca işler değişti.direktör'in gözden çıkardığı 31 yaşındaki orta alan oyuncusu,'nin teklifini değerlendireceğiniaracılığıyla iletti. Taraflar önümüzdeki günlerde birkez daha görüşecek.bu görüşmede sözleşme şartları masaya yatırılacak. Yönetim bir yandan dakulübüne kiralama teklifi yapacak. Yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.