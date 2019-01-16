Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına iki gün kalmasına rağmen beklenen transferleri henüz yapamayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı- Lacivertliler yaklaşık 1 aydır gündeminde olan Marouane Fellaini'yle masaya oturdu. Damien Comolli, Belçikalı yıldızın kardeşi ve menajeri olan Mansour'la görüştü.
"KALACAĞIM" DEMİŞTİ AMA...
F.Bahçe yönetimi daha önce de Fellaini için temaslarda bulunmuş, yıldız futbolcu "Takımda kalacağım" yanıtını vermişti. Ancak Manchester United kulübü, Fellaini'yi satış listesine koyunca işler değişti.
TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Teknik direktör Solskjaer'in gözden çıkardığı 31 yaşındaki orta alan oyuncusu, F.Bahçe'nin teklifini değerlendireceğini Mansour aracılığıyla iletti. Taraflar önümüzdeki günlerde birkez daha görüşecek.
YÖNETİM KİRALAMAK İSTİYOR
Yapılacak bu görüşmede sözleşme şartları masaya yatırılacak. Yönetim bir yandan da Manchester United kulübüne kiralama teklifi yapacak. Yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
"KALACAĞIM" DEMİŞTİ AMA...
F.Bahçe yönetimi daha önce de Fellaini için temaslarda bulunmuş, yıldız futbolcu "Takımda kalacağım" yanıtını vermişti. Ancak Manchester United kulübü, Fellaini'yi satış listesine koyunca işler değişti.
TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Teknik direktör Solskjaer'in gözden çıkardığı 31 yaşındaki orta alan oyuncusu, F.Bahçe'nin teklifini değerlendireceğini Mansour aracılığıyla iletti. Taraflar önümüzdeki günlerde birkez daha görüşecek.
YÖNETİM KİRALAMAK İSTİYOR
Yapılacak bu görüşmede sözleşme şartları masaya yatırılacak. Yönetim bir yandan da Manchester United kulübüne kiralama teklifi yapacak. Yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
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