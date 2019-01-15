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  • 15.01.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 18:57

- maçı ertelendi!

son 16 turunda oynanması gereken - maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi!

son 16 turunda oynanması gereken - maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda saha zemininin karla kaplı olması ve yoğun kar yağışının da devam etmesi nedeniyle hakem Mustafa Öğretmenoğlu karşılaşmayı erteleme kararı aldı.

Öte yandan Galatasatay kaleci antrenörü de sosyal medya hesabından Boluspor-Galatasaray maçının ertelendiğini duyurdu.






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