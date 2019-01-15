Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda saha zemininin karla kaplı olması ve yoğun kar yağışının da devam etmesi nedeniyle hakem Mustafa Öğretmenoğlu karşılaşmayı erteleme kararı aldı.





Öte yandan Galatasatay kaleci antrenörü Claudio Taffarel de sosyal medya hesabından Boluspor-Galatasaray maçının ertelendiğini duyurdu.











