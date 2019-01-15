'nda büyükheyecanturumaçlarıyla devam ediyor...Kupada bugünoynanacak ve aynısezonda sezonun ikinci yarısıda resmen başlamış olacak.Saat'dailekozlarınıpaylaşacak.'de desahasında'yi konukedecek.'de ise kupanınfavorilerindendeplasmanınaçıkacak.'dennaklen yayınlanacakkarşılaşmayıyönetecek.Kupada tüm maçların heyecanınaklenekranlarındaolacak.