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'nda son 16 heyecanı

’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bütün maçlar yine A Spor ve ekranında.

Kupada son 16 heyecanı
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda büyük heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor... Kupada bugün 3 maç oynanacak ve aynı sezonda sezonun ikinci yarısı da resmen başlamış olacak. Saat 16.00'da Kayserispor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. 18.00'de de Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 19.50'de ise kupanın favorilerinden Galatasaray, Boluspor deplasmanına çıkacak. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Kupada tüm maçların heyecanı naklen ATV ve A Spor ekranlarında olacak.



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