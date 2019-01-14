Balotelli Galatasaray'a geliyor mu? Menajeri konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetim tarafından İstanbul'a getirildiği iddia edilen Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 22:23:41 Güncelleme: 22:35:05
Balotelli Galatasaray'a geliyor mu? Menajeri konuştu!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Balotelli Galatasaray'a geliyor mu? Menajeri konuştu!

İddiaya göre; Galatasaray, Fransa'da Nice forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi gündeme aldı.

Balotelli Galatasaray'a geliyor mu? Menajeri konuştu!

Golcü oyuncu, Maslak'ta bir rezidansta sarı-kırmızılı yetkililerle bir araya geldi ve transfer konusunu masaya yatırdı.

Balotelli Galatasaray'a geliyor mu? Menajeri konuştu!

BALOTELLI'NIN MENAJERİ KONUŞTU

Mario Balotelli'nin temsilciliğini üstlenen ünlü menajer Mino Raiola, İtalyan forvetin durumu hakkında Radyospor'a konuştu.

Balotelli Galatasaray'a geliyor mu? Menajeri konuştu!

Raiola, Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olma olasılığıyla ilgili yorum yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

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