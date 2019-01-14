Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.01.2019 00:17

'ın yeni transferi 'da!

'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği , 'a geldi.

Galatasaray'ın yıldızı İstanbul'da
Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde transferini resmen açıklamıştı. taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Marcao 'a geldi.



BU SEZON 24 MAÇTA GÖREV ALMIŞTI
Marcao bu sezon Chaves formasıyla 17'si lig olmak üzere 24 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol atmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'da!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar