Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamıştı. Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Marcao İstanbul'a geldi.
BU SEZON 24 MAÇTA GÖREV ALMIŞTI
Marcao bu sezon Chaves formasıyla 17'si lig olmak üzere 24 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol atmıştı.
BU SEZON 24 MAÇTA GÖREV ALMIŞTI
Marcao bu sezon Chaves formasıyla 17'si lig olmak üzere 24 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol atmıştı.
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