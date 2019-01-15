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  • 15.01.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 18:24

Kucka için Parma ile görüşmelere başladı

'nın transferi için 'nın Parma kulübü ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor o futbolcuyu KAP'a bildirdi!
, Slovak futbolcusu 'nın transferi için 'nın Parma kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."




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