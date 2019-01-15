Trabzonspor, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'nın transferi için İtalya'nın Parma kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
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