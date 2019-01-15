Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç bugün saat 19.50'de başlayacak. Atv kanalından canlı olarak yaıynlanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.