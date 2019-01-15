Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.01.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 15:47

- maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

- maçına saatler kaldı. son 16 turunda karşılaşacak iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Boluspor ile Galatasaray bu maç ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç bugün saat 19.50'de başlayacak. Atv kanalından canlı olarak yaıynlanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBoluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar