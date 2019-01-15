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’dan çifte bomba!

İtalyan kaleci ’i kiralayan Paşa, Hajradinovic’e de imzayı attırdı...

Kasımpaşa’dan çifte bomba!
Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından biri olan Kasımpaşa transferde de hız kesmiyor... Tobias Heinz ve Azad Toptik'i renklerine bağlayan Mavi-Beyazlılar dün de Haris Hajradinovic'e imza attırdı. Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde 3.5+1 yılllık imza attı. Kasımpaşa ayrıca Serie A takımlarından Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i 6 aylığına kiraladı.

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