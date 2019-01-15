Kasımpaşa’dan çifte bomba!

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından biri olan Kasımpaşa transferde de hız kesmiyor... Tobias Heinz ve Azad Toptik'i renklerine bağlayan Mavi-Beyazlılar dün de Haris Hajradinovic'e imza attırdı. Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde 3.5+1 yılllık imza attı. Kasımpaşa ayrıca Serie A takımlarından Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i 6 aylığına kiraladı.