Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Chelsea'nin sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i listenin ilk sırasına koyan sarı-lacivertli ekip, Nijeryalı oyuncuya rest çekti.