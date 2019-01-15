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  • 15.01.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 11:05

Victor Moses'i transfer etme çabasını sürdürüyor

Gol sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren , transfer hedefinde olan Chelsea'nin yıldızı Victor Moses'e haber gönderdi.

F.Bahçe dünya yıldızının transferini bitiriyor

Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Chelsea'nin sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i listenin ilk sırasına koyan sarı-lacivertli ekip, Nijeryalı oyuncuya rest çekti.

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