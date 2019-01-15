Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Chelsea'nin sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i listenin ilk sırasına koyan sarı-lacivertli ekip, Nijeryalı oyuncuya rest çekti.
Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Chelsea'nin sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i listenin ilk sırasına koyan sarı-lacivertli ekip, Nijeryalı oyuncuya rest çekti.
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