Cenk tosun da satış listesinde

İngiliz basını Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın takımda fazla şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u satış listesine koyduğu öne sürüldü. Cenk Tosun için 22.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli isteneceği de vurgulandı. Silva'nın Cenk Tosun'la birlikte Idrissa Gueye'nin de gözden çıkardığı iddia edildi. Milli futbolcumuzun gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
BU SEZON 2 GOL KAYDETTİ
Everton'da bu sezon 18 resmi maçta oynayan Cenk sadece 2 gol kaydedebildi.
BU SEZON 2 GOL KAYDETTİ
Everton'da bu sezon 18 resmi maçta oynayan Cenk sadece 2 gol kaydedebildi.
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