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da satış listesinde

Everton’un milli oyuncumuz ’u 22.5 milyon ’ya satış listesine koyduğu iddia edildi.

Cenk tosun da satış listesinde
İngiliz basını Everton Teknik Direktörü Marco 'nın takımda fazla şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u satış listesine koyduğu öne sürüldü. için 22.5 milyon 'luk bir bonservis bedeli isteneceği de vurgulandı. Silva'nın Cenk Tosun'la birlikte Idrissa Gueye'nin de gözden çıkardığı iddia edildi. Milli futbolcumuzun gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

BU SEZON 2 GOL KAYDETTİ
Everton'da bu sezon 18 resmi maçta oynayan Cenk sadece 2 gol kaydedebildi.

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