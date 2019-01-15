Beşiktaş bir yandan sağ bek arayışlarını sürdürürken diğer taraftan sol kanat için temaslarını sürdürüyor. Babel'in Fulham'a verilmesinden sonra bu boşluğu doldurmak isteyen yönetim listenin en başına PSG'de forma giyen Choupo Moting'i aldı. Bu oyuncu için yönetim görüşmelerini sürdürüyor.
PSG'DEN CEVAP BEKLENİYOR
Fransız ekibinde bu sezon 14 resmi karşılaşmada oynayan Moting 1 kez de fileleri sarstı. Yönetim Kamerunlu futbolcu için PSG'ye kiralama teklifi yaparken cevap bekliyor.
MOTİNG DE GELMEK İSTİYOR
PSG'nin 29 yaşındaki oyuncu için henüz bir karar vermediği ortaya çıktı. Beşiktaş Fransız kulübünden gelecek cevaba göre hareket edecek. Ancak Moting'in Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı öne sürüldü.
LİSTEDE 3 FUTBOLCU DAHA VAR
Beşiktaş Yönetimi'nin Moting'de bir sorun çıkması durumunda Pjaca için harekete geçeceği belirlendi. Listede Moting ve Pjaca dışında Knoplyanka ve Halilovic'in de bulunduğu gelen bilgiler arasında.
PSG'DEN CEVAP BEKLENİYOR
Fransız ekibinde bu sezon 14 resmi karşılaşmada oynayan Moting 1 kez de fileleri sarstı. Yönetim Kamerunlu futbolcu için PSG'ye kiralama teklifi yaparken cevap bekliyor.
MOTİNG DE GELMEK İSTİYOR
PSG'nin 29 yaşındaki oyuncu için henüz bir karar vermediği ortaya çıktı. Beşiktaş Fransız kulübünden gelecek cevaba göre hareket edecek. Ancak Moting'in Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı öne sürüldü.
LİSTEDE 3 FUTBOLCU DAHA VAR
Beşiktaş Yönetimi'nin Moting'de bir sorun çıkması durumunda Pjaca için harekete geçeceği belirlendi. Listede Moting ve Pjaca dışında Knoplyanka ve Halilovic'in de bulunduğu gelen bilgiler arasında.
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