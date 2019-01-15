Aslan’ın hedefi ilk maçta bitirmek

Türkiye Kupası'nda bu akşam TFF 1. Lig takımlarından Bolu ile karşılaşacak olan Galatasaray dün Bolu'ya gitti... Sarı-Kırmızılılar'da Muslera ve yeni transfer Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Fatih Terim'in daha önceki kupa maçlarının aksine as futbolculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Ligdeki Ankaragücü sınavının provasını yapacak olan Terim, "Ciddi oynayın, ilk maçta işi bitirelim" diye konuştu.