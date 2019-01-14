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  • 14.01.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 15:08

Kucka ile yollarını ayırdı

Geçtiğimiz sezon Milan'dan 'a transfer olan , Parma ile anlaştı. Yeniden Serie A'ya dönecek olan Slovak oyuncu sabah saatlerinde özel bir uçakla Trabzon'dan ayrıldı.

ile Parma arasında Kucka için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak Trabzon'da ayrıldı ve İtalya'ya gitti. Bugün Parma ile yapılacak olan son görüşmelerin ardından futbolcunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzon, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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