Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kentinde dünyaya gözlerini açtı. Futbol kariyerine Westfalenliga'da mücadele eden FC Iserlohn takımında başladı.

Daha sonra sırasıyla Rot-Weiss Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında forma giydi. Fortuna Düsseldorf II'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncunun adı Türk takımlarına transfer iddialarıyla anılıyor.

Futbola Almanya'da başlayan genç oyuncu, Milli Takım seçimini Türkiye'den yana kullandı. Türkiye 21 yaş altı Milli Takımı'nda forma giyen Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.