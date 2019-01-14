G.Saray'ın yıldız oyuncusu Onyekuru sol kanatta daha iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Yine de bu konuda hocam karar verir" diye konuştu.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
Sol kanatta olunca çok daha iyiyim
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