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Sol kanatta olunca çok daha iyiyim

Sol kanatta olunca çok daha iyiyim
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Onyekuru sol kanatta daha iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Yine de bu konuda hocam karar verir" diye konuştu.

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