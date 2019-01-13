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  • 13.01.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 21:22

'ta kararı verildi

Kulübü, 'ın Brezilya basınına verdiği demeçlerle ilgili olarak resmi sitesinden açıklama yayımladı ve Love hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Vagner Love kararı verildi
bugün Brezilya basınına yaptığı açıklamada ile yaşadığı anlaşmazlığa dair çarpıcı ifadeler kullandı. Siyah beyazlı kulübün kendisine 5 aylık borcu olduğunu belirten Love bu sorunun çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamadığını söyledi.

Tüm kurallara uyduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Antrenmana çıkıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim. beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona 'Paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim' dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş'ın karakterine uymuyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş bu açıklama üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı:

"Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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