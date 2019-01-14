Lechia Gdansk'ın yıldızı Lukas Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajında Galatasaray'a 'Hayır' diyemeyeceğini söyledi. 22 yaşındaki Slovak oyuncu, Galatasaray ile isminin anılmasının hatırlatılması üzerine "Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz'' dedi. 2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, başarılı bir sezon geçirirken "Polonya'da yılın futbolcusu" seçilmişti.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
Lukas Haraslin: Galatasaray’a hayır diyemem
Cimbom’un istediği Lukas Haraslin Polonya basınına yaptığı açıklamada, “G.Saray hayır diyemeyeceğim bir kulüp” dedi.
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