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: ’a hayır diyemem

Cimbom’un istediği Polonya basınına yaptığı açıklamada, “G.Saray hayır diyemeyeceğim bir kulüp” dedi.

Galatasaray’a hayır diyemem
Lechia Gdansk'ın yıldızı Lukas Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajında 'a 'Hayır' diyemeyeceğini söyledi. 22 yaşındaki Slovak oyuncu, Galatasaray ile isminin anılmasının hatırlatılması üzerine "Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz'' dedi. 2020 yılına kadar ile sözleşmesi bulunan Haraslin, başarılı bir sezon geçirirken "Polonya'da yılın futbolcusu" seçilmişti.

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