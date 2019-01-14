Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımdan giden oyuncular ve eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidiyor. Karaman, Novak'ı stoper, Yusuf Yazıcı'yı merkez orta saha, sağbek Kamil Ahmet'i ise defansif orta saha mevkilerinde deniyor. Öte yandan denenen gençler için bu hafta karar verilecek.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
Karaman’dan mecburi rotasyon
Trabzon’da ayrılanlar ve eksikler nedeniyle Ünal Karaman, Novak’ı stoper, Yusuf’u merkez orta saha ve Kamil’i ön libero olarak deniyor.
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