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Karaman’dan mecburi rotasyon

Trabzon’da ayrılanlar ve eksikler nedeniyle , Novak’ı stoper, Yusuf’u merkez orta saha ve Kamil’i ön libero olarak deniyor.

Karaman’dan mecburi rotasyon
Trabzonspor Teknik Direktörü , takımdan giden oyuncular ve eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidiyor. Karaman, Novak'ı stoper, Yusuf Yazıcı'yı merkez orta saha, sağbek Kamil Ahmet'i ise defansif orta saha mevkilerinde deniyor. Öte yandan denenen gençler için bu hafta karar verilecek.

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