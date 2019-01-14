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4 koldan saldırıyor

Galataray Yönetimi , N’Jie, ve için girişimlerini sürdürüyor. 4 oyuncudan 2’sinin edilmesi planlanıyor... golcü transferinin Ankaragücü maçına kadar bitirilmesini istedi. yönetim listesindeki oyuncular için görüşme üstüne görüşme yapacak.

Galatasaray 4 koldan saldırıyor
Galatasaray forvet ine odaklandı... Gomis'in gitmesinden sonra kadroya golcü alamayan ve bu nedenle büyük tepki toplayan Sarı- Kırmızılı yöneticiler listelerinde yer alan Clinton N'Jie, Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeni girişimlerde bulunmayı planlıyor.



TRANSFERE HIZ VERİLECEK
Listede yer alan 4 oyuncudan 2'sini takıma kazandırmak isteyen Yönetimi'nin bu işi Ankaragücü ile oynanacak lig maçına kadar yetiştirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



GÖRÜŞME ÜSTÜNE GÖRÜŞME
Bu haftayı kritik bir hafta olarak gören Sarı- Kırmızılı yöneticilerin listedeki 4 futbolcu ve kulüpleriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecekleri ortaya çıktı. Bu görüşmeler sonrasında 2 golcünün transfer edilmesi hedefleniyor.



TERİM GOLCÜYÜ ŞART KOŞTU
Galatasaray Teknik Direktörü 'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde golcü transferinin bu hafta bitirilmesini şart koştuğu belirlendi. Bu gelişme üzerine yönetim grişimlerine hız verdi.

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