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'ta sağ beke 2 aday

sağ bek için ile ’tan birini tercih edecek.

Sağ beke 2 aday
Kanat transferi için çalışma yürüten Beşiktaş bir yandan da sağ bek takviyesi için çaba sarfediyor. Beşiktaş'ın ilk hedefi Atalanta'da forma giyen ve sözleşmesi haziranda bitecek olan Arnavut futbolcu Berat Rıdvan Djimsiti. Sivasspor'un Berizlyalı beki Douglas için de görüşmeler var. Şenol Güneş'in özellikle Djimsiti'yi istediği öğrenildi.

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