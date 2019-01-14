Kanat transferi için çalışma yürüten Beşiktaş bir yandan da sağ bek takviyesi için çaba sarfediyor. Beşiktaş'ın ilk hedefi Atalanta'da forma giyen ve sözleşmesi haziranda bitecek olan Arnavut futbolcu Berat Rıdvan Djimsiti. Sivasspor'un Berizlyalı beki Douglas için de görüşmeler var. Şenol Güneş'in özellikle Djimsiti'yi istediği öğrenildi.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta sağ beke 2 aday
Beşiktaş sağ bek için Berat Rıdvan Djimsiti ile Douglas’tan birini tercih edecek.
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