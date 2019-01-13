Bugünkü
Takvim

geliyor!

dello Sport’un Roma raporu, “Kim geliyor? ” manşetiyle tam sayfa yayınladı. Genç yıldızdan övgüyle bahsedildi.

Ozan Kabak geliyor!
İtalya gazetesi La Gazetta dello Sport'ta Roma'nın raporu yayınlanırken, da önemli bir yer tuttu. "Roma, Ozan Kabak için açık artırmada" başlığıyla verilen röportajda, "Roma, 'ın 18 yaşındaki stoperini uzun zamandır izliyor. Roma'nın bu transferdeki asıl problemi, Kabak'ın bir tür açık artırmaya çıkmış olması. Çünkü Stuttgart, Dortmund gibi takımlarda onu istiyor" denildi. Haberin fotoğrafında ise "Kim geliyor?" denilerek Ozan Kabak'a yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriOzan Kabak geliyor!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri