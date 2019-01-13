Ozan Kabak geliyor!

İtalya gazetesi La Gazetta dello Sport'ta Roma'nın transfer raporu yayınlanırken, Ozan Kabak da önemli bir yer tuttu. "Roma, Ozan Kabak için açık artırmada" başlığıyla verilen röportajda, "Roma, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperini uzun zamandır izliyor. Roma'nın bu transferdeki asıl problemi, Kabak'ın bir tür açık artırmaya çıkmış olması. Çünkü Stuttgart, Dortmund gibi takımlarda onu istiyor" denildi. Haberin fotoğrafında ise "Kim geliyor?" denilerek Ozan Kabak'a yer verildi.
- Spor
- 13.01.2019
- Gazete
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