Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattığı öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş ile 19 karşılaşmada forma giydi.
Ryan Babel bu sezon 19 karşılaşmada 6 gol, 1 asist ile performans ortaya koydu.
Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.
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