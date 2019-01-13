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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 12:21

Son dakika: lı yıldız İngiltere yolcusu

'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olacak , İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile el sıkıştı.

Beşiktaşlı yıldız İngiltere yolcusu

'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'i 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a sattığı öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş ile 19 karşılaşmada forma giydi.

Ryan Babel bu sezon 19 karşılaşmada 6 gol, 1 asist ile performans ortaya koydu.


Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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