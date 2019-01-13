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’e bu kez talip

kulüplerinden West ’dan sonra ’nin de için harekete geçtiği öğrendi.

Medel’e bu kez Burnley talip
Medel'in peşini İngilizler bırakmıyor. Bir süredir Şilili futbolcu için Beşiktaş'a teklif yapan West Ham'ın ardından bir başka İngiliz kulübü Burnley'in Medel için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında. Burnleyli yetkililerin için 6 milyon Euro'luk bir teklifle Siyah- Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.

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