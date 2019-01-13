Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve şu sıralar Romanya Ligi ekiplerinden Viitorul'u çalıştıran Gheorghe Hagi, Türk basınına konuştu.

Konuşmasının başında Süper Lig'de lider konumda bulunan Başakşehir'i değerlendiren Hagi, "Başakşehir güzel gelişim kaydetti. Dört büyüklere karşı mücadele ediyorlar ve şu an zirvedeler. Türkiye'de takımların kendi aralarında bir savaş var ama Avrupa'da Türk takımlarının daha başarılı olmasını beklerdim." dedi.

"AVRUPA'DAN SONRA EN İYİSİ TÜRKİYE"

Açıklamalarının devamında Türkiye Süper Lig'i ile Avrupa Liglerini kıyaslayan tecrübeli teknik direktör, "Avrupa'da 5 büyük ligden sonra Türkiye'nin geldiğini düşünüyorum. Türkiye'den bir takım Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar yakalayabilir. Bunu başarmak için her şey var. Beşiktaş geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde harika işler yaptı. Türk takımlarının, Avrupa için daha hırslı olması gerekiyor. Romanya'dan durum böyle gözüküyor. Türkiye iyi durumda, birçok stat yapıldı, oyuncular var, her şey mükemmel." diyerek görüşlerini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE 2 MİLYON, BİZDE 5 BİN EURO"

Türk kulüplerinde yaşanan mali krize değinen Rumen teknik adam "Benim takımımda (FC Viitorul) en yüksek maaş 5 bin euro" dedi ve, "Türkiye'de maddi anlamda sıkıntılar olabilir ama bu geçmişte verilen gereksiz paralardan. Ancak az parayla da çok iş yapılabilir. Bunu Türk takımları hala yapabilir. Sadece pahalı oyuncu alarak bir şeyleri başaramazsınız. Bu yüzden para kısmı sorun değil. Türkiye'de parasal anlamda krize inanmıyorum. 2 milyon euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin. Şu an Romanya'da krizden bahsedebiliriz ama Türkiye'de bir kriz yok. Eskişehirspor - Ümraniye maçını izliyorum, harika bir statta oynuyorlar. Benim takımda en yüksek maaş 5 bin euro ve harika top oynuyoruz. Bunu Süper Lig'de yapıyoruz. Benim takımın bütçesi, Türkiye'de bir oyuncunun maaşı" yorumunda bulundu.