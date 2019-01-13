



G.Saray'da golcü transferi için adaylar çoğalıyor... Sarı-Kırmızılılar, transfer dönemi start aldığından beri Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile temas kurdu. Aslan'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Marsilya forması giyen Clinton N'Jie... Cimbom, 25 yaşındaki Kamerunlu golcü için kolları sıvadı.