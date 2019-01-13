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umut dağıttı

Cimbom, ’daki hazırlık maçında Poulsen’in golüyle yenik duruma düştü... İkinci yarıda ’ün asistiyle Linnes şık bir vuruşla skoru belirledi. G.Saray oyunuyla umut verdi.

Galatasaray umut dağıttı
Galatasaray devre arasındaki ikinci hazırlık maçında Almanya'da RB Leipzig takımı ile 1-1 berabere kaldı. Bruma transferinde yapılan anlaşma gereği oynanan maçın 34. dakikasında Poulsen, ev sahibi ekibi öne geçirdi. 54. dakikada ise Sinan Gümüş'ün asistinde Linnes şık bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti. Galatasaray sahaya İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, , , Yunus, Feghouli ve Sinan 11'i ile çıktı. Leipzig'de Bruma, 70. dakikada Selçuk İnan ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı ve oyun dışında kaldı.

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