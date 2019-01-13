Galatasaray umut dağıttı

Galatasaray devre arasındaki ikinci hazırlık maçında Almanya'da RB Leipzig takımı ile 1-1 berabere kaldı. Bruma transferinde yapılan anlaşma gereği oynanan maçın 34. dakikasında Poulsen, ev sahibi ekibi öne geçirdi. 54. dakikada ise Sinan Gümüş'ün asistinde Linnes şık bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti. Galatasaray sahaya İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus, Feghouli ve Sinan 11'i ile çıktı. Leipzig'de Bruma, 70. dakikada Selçuk İnan ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı ve oyun dışında kaldı.
- Spor
- 13.01.2019
- Gazete
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