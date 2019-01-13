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Aslan’ın hedefi Luyindama

, listesinde bulunan Kongolu stoper ile bir kez daha görüşecek. forması giyen 25 yaşındaki savunmacı Sarı-Kırmızılılar’ı dan takibe aldı.

Aslan’ın hedefi Luyindama
Galatasaray de hareketli saatler yaşıyor... Savunmaya Marcao ve Emre Taşdemir'i transfer eden Sarı-Kırmızılılar, 'in takımından ayrılacak olması nedeniyle çalışmalarına hız verdi... Cimbom, daha önce de gündeme gelen 'in Kongolo yıldızı Christian Luyindama ile flört halinde. Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde ekibine resmi teklifte bulunması bekleniyor. Luyindama'nın da Galatasaray'ı takip etmeye başlaması da transferi doğrular nitelikte. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Luyindama'nın güncel transfer bedeli ise 6 milyon Euro. 25 yaşındaki oyuncu 7 kez Kongo 'nda forma giydi. Luyindama güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

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