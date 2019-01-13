Aslan’ın hedefi Luyindama

Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor... Savunmaya Marcao ve Emre Taşdemir'i transfer eden Sarı-Kırmızılılar, Serdar Aziz'in takımından ayrılacak olması nedeniyle çalışmalarına hız verdi... Cimbom, daha önce de gündeme gelen Standart Liege'in Kongolo yıldızı Christian Luyindama ile flört halinde. Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Belçika ekibine resmi teklifte bulunması bekleniyor. Luyindama'nın sosyal medyada Galatasaray'ı takip etmeye başlaması da transferi doğrular nitelikte. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Luyindama'nın güncel transfer bedeli ise 6 milyon Euro. 25 yaşındaki oyuncu 7 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi. Luyindama güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
- Spor
- 13.01.2019
- Gazete
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