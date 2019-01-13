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Brezilyalı’nın hocasından sürpriz açıklama...

Marcao bizim oyuncumuz
G.Saray'ın ini resmen açıkladığı için Chaves'in hocası Thiago 'ten sürpriz açıklamalar geldi. Fernandes, "Marcao hala bizim oyuncumuz. Transferi G.Saray açıkladı, biz açıklamadık. Yarınki (bugün) maçta oynayabilir" dedi. Bu açıklamalar şaşkınlık yarattı.

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