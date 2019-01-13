Marcao bizim oyuncumuz

G.Saray'ın transferini resmen açıkladığı Marcao için Chaves'in hocası Thiago Fernandes'ten sürpriz açıklamalar geldi. Fernandes, "Marcao hala bizim oyuncumuz. Transferi G.Saray açıkladı, biz açıklamadık. Yarınki (bugün) maçta oynayabilir" dedi. Bu açıklamalar şaşkınlık yarattı.
- Spor
- 13.01.2019
- Gazete
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