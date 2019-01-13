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Monaco’ya imza attı

Cesc Fabregas Monaco’ya imza attı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncu Cesc Fabregas'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2014 yılından bu yana Chelsea forması giyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fabregas'ın ismi F.Bahçe ve G.Saray ile de anılıyordu

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