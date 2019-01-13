Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında 11'de oynayan ve ve harika bir asist yapan Dirar'ın eski neşesi yerine geldi. Dirar'ın Yanal ile olan iyi iletişimi de dikkat çekiyor.
- Spor
- 13.01.2019
- Gazete
Dirar’ın yüzü artık gülüyor!
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