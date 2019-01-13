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’ın yüzü artık gülüyor!

Dirar’ın yüzü artık gülüyor!
Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında 11'de oynayan ve ve harika bir asist yapan Dirar'ın eski neşesi yerine geldi. Dirar'ın Yanal ile olan iyi iletişimi de dikkat çekiyor.

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