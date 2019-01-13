Fenerbahçe'nin 17 Aralık'ta Erzurumspor'la oynadığı Süper Lig maçı öncesi tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan taraftar Soner Ergen, tedavisinin tamamlanması sonrası dün taburcu edilirken Başkan Ali Koç da kendisini yalnız bırakmadı. Başkan Ali Koç bir de gündemi değiştirecek açıklama yaptı.
- Spor
- 13.01.2019
- Gazete
Başkan Ali Koç Fenerbahçelileri heyecanlandırdı! Bombalar salı günü patlıyor
Başkan Ali Koç, taraftar Emre Soner Ergen’in taburcu edilişi sırasında transferler ile ilgili soruya “Salı günü Camiaya Sesleniş programında açıklayacağım” cevabını verdi. Bu açıklamanın ardından herkes gözünü Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 6 futbolcuya çevirdi. Ali Koç'un bu 6 isimden 2 ya da 3'ü için müjdeli haber vereceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin 17 Aralık'ta Erzurumspor'la oynadığı Süper Lig maçı öncesi tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan taraftar Soner Ergen, tedavisinin tamamlanması sonrası dün taburcu edilirken Başkan Ali Koç da kendisini yalnız bırakmadı. Başkan Ali Koç bir de gündemi değiştirecek açıklama yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.